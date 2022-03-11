Sivas’ta yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor

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Sivas’ta yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Sivas’ın Gürün ilçesinde akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı ve tipi nedeniyle GürünSivas karayolu araç ulaşımına kapatıldı. GürünElbistan karayolu da araç ulaşımına kapatılırken KayseriMalatya arasında çekici ve tırların geçişine izin verilmiyor.

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