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Sivas’ta yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor

İHA

Sivas'ta yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Sivas’ta yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor

Sivas’ta yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.
Sivas’ın Gürün ilçesinde akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı ve tipi nedeniyle GürünSivas karayolu araç ulaşımına kapatıldı. GürünElbistan karayolu da araç ulaşımına kapatılırken KayseriMalatya arasında çekici ve tırların geçişine izin verilmiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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