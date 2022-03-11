Emrah'ı para için öldürüp 'Çin'e gitti' demişler (3)

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3 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İsmet ve Oğuzhan Özbudak ile amcaları Ali Özbudak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. H.Ö. ile eşi H.Ö. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Tutuklanan amca ve yeğenleri Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-03-11 22:56:19



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