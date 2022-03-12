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Öldürdükleri şahsın ailesine, Çin’e gittiği yalanını söylediler Üç kez takipsizlik verildi, ardından korkunç cinayet çıktı Niğde’de işlenen korkunç cinayetle ilgili son 5 yıl içerisinde üç kez takipsizlik kararı verildiği ortaya çıktı

İHA

Öldürdükleri şahsın ailesine, Çin’e gittiği yalanını söylediler Üç kez takipsizlik verildi, ardından korkunç cinayet çıktı Niğde’de işlenen korkunç cinayetle ilgili son 5 yıl içerisinde üç kez takipsizlik kararı verildiği ortaya çıktı

Niğde’de işlenen ve üç kez takipsizlik kararı verilen olayın ardından korkunç cinayet çıktı. Eniştesi ve ailesi tarafından öldürülüp betonla üzeri örtülen Emrah Dinçer’in babası Remzi Dinçer konuştu.
Edinilen bilgiye göre, 2015 yılında Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Emrah Dinçer, hayvancılık yapmak için Niğde’deki ölen ablasının kocasının yanına gitti. Bir süre sonra Dinçer ortalıktan kayboldu. Aradan geçen 7 yılda Dinçer’in izine rastlanılmadı. 2018 yılında Gemerek İlçe Emniyet Müdürlüğüne yapılan kayıp başvurusu üzerine Sivas polisi tarafından konuyla ilgili çok yönlü araştırma başlatıldı. Devam eden polis araştırması sırasında A.Ö. isimli bir tanık, Dinçer’in eniştesi ve eniştesinin kardeşi İsmet Ö. ve Oğuzhan Ö. tarafından öldürülerek Niğde’de bir ahırın bahçesine gömüldüğünü ileri sürdü. A.Ö.’nün iddiası üzerine belirtilen adreste kadavra köpeği ile arama yapıldı. Yapılan aramada Dinçer’e ait olduğu düşünülen insan iskeletine rastlanıldı.
5 gözaltı 3 tutuklama
Olayla ilgili olarak Dinçer’in eniştesi İsmet Ö. ile eniştesinin kardeşi, annesi, babası ve amcası gözaltına alındı. Sivas’a sevk edilen enişte İsmet Ö., kardeşi Oğuzhan Ö., amca Ali Ö., anne H.Ö ve baba H.Ö., Sivas Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından geçtiğimiz gün geniş güvenlik önlemleri altında adli makamlara sevk edildi. Geç saatlere kadar süren yargılamada İsmet Ö., kardeşi Oğuzhan Ö., amca Ali Ö. tutuklanırken anne H.Ö ve baba H.Ö adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Baba Emrah Dinçer konuştu
Gemerek Adliye Sarayı önünde açıklamalarda bulunan baba Remzi Dinçer, olayın üzerine gidip 5 yıl sonra olayın aydınlatılmasını sağlayan Gemerek Cumhuriyet Savcısı, Gemerek ve Sivas Emniyet Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti. Dinçer yaptığı açıklamada, “Oğulum kayıp olduğu yıldan beri sürekli arıyordum. Fakat bu aramalarım sonuç vermedi. Emrah’ı İsmet Ö, Oğuzhan Ö, Ali Ö, H. Ö, H. Ö’nün öldürdüğünden şüpheleniyordum. Daha öncede savcılığa başvuru yaptık sonuç alamadık. Şimdiki Gemerek Cumhuriyet Savcımız adam gibi adammış her şeyi inceden iplik gibi dokuyarak çözdü. Allah razı olsun. Ama biz mağduruz, bunların tutuklu olarak hepsinin yargılanmasını istiyoruz. Çünkü yüreğimiz yanıyor, dayanamıyoruz artık. Sivas Emniyetine çok teşekkür ederim. Onlar olmasaydı, bu savcı olmasaydı, bu olay böyle üzeri kapanıp gidecekti” dedi.
Üç kez takipsizlik verilmiş
Mağdur Dinçer ailesinin ve aile avukatının 5 yıldır Dinçer’in enişteleri ve ailesi tarafından öldürüldüğü yönündeki iddialarına rağmen ilgili adli makamların iddiayla ilgili 3 kez takipsizlik kararı verdiği ortaya çıktı. Ailenin ve avukatlarının buna rağmen iddialarından vazgeçmeyerek mücadelelerini sürdürdükleri anlaşıldı. Mağdur Dinçer ailesinin avukatı İrem Karagül yaptığı açıklamada, “Yaklaşık olarak beş yıldır müvekkilim Remzi Dinçer’in kayıp oğlu Emrah Dinçer için adalet mücadelesi sürdürüyoruz. Üzgünüz ama adalet yerini bulacağı içinde sevinçliyiz. Beş yıldır Emrah hakkında yaptığımız başvurulara verilen takipsizliklerden sonra nihayetinde Gemerek Cumhuriyet Başsavcılığımızca ve Sivas İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan etkin soruşturma neticesinde Emrah’ı öldürdüğünden şüphelenilen şahısların yakalandığını belirtmek istiyorum. Bazı haberlerin yanlış olduğunu gördük. Emrah Dinçer’in ailesinden para alıp kayıplara karıştığı yönündeki haberlerin içeriği tamamen yanlıştır. Müvekkilim Remzi Dinçer kayıp Emrah Dinçer’in babası olup, Emrah Dinçer kız kardeşi Ayçin’in eşi İsmet Ö., erkek kardeşi Oğuzhan Ö. ve ailesince öldürüldüğü şüphesiyle tamamı yakalanmıştır. Soruşturma devam etmektedir. Buradan şahsım ve müvekkilim adına Gemerek Cumhuriyet Savcılığına ve Sivas il Emniyet Müdürlüğüne kararlılıkla bu mücadeleyi devam ettirdikleri için, etkin bir soruşturma yürüttükleri için teşekkür ediyorum” dedi.
İki yıl cep telefonunu kullanıp aileyi oyaladılar
Zanlıların ve tanıkların ifadelerine göre zanlıların Dinçer’i öldürdükten sonra 2 yıl boyunca Dinçer’in cep telefonunu kullanarak sürekli ailesinden para aldıkları, ailenin şüphelenmesi üzerine Dinçer’in Çin’e gittiği yalanını söyledikleri ileri sürüldü. Dinçer’in ailesinin, oğullarının bu nedenle öldürüldükten 2 yıl sonra kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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