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71 aşamadan geçiriyor, yarım asırdır bunu yapıyor Sivas’ta 77 yaşında ki bıçak ustası Hüseyin Kuzu, yarım asırdır hayvan boynuzları ile çeliği 71 farklı aşamadan geçirip bıçağa dönüştürüyor

İHA

71 aşamadan geçiriyor, yarım asırdır bunu yapıyor Sivas’ta 77 yaşında ki bıçak ustası Hüseyin Kuzu, yarım asırdır hayvan boynuzları ile çeliği 71 farklı aşamadan geçirip bıçağa dönüştürüyor

Sivas’ta 77 yaşındaki bıçak ustası Hüseyin Kuzu, yarım asırdır hayvan boynuzları ile çeliği 71 farklı aşamadan geçirip bıçağa dönüştürüyor.
Sivas bıçakçılar çarşısında mesleğini sürdürmeye devam eden Kuzu, artan yaşına rağmen mesleğinden vazgeçmiyor. Koç ve manda gibi çeşitli hayvanların boynuzlarına düzeltmeler yaparak bıçak saplarına çeviriyor. Kaybolmaya yüz tutmuş meslekler arasında bulunan bıçakçılığa çocuk yaşta başlayan Kuzu, mesleğinin zor olduğu için gençlerin sıcak bakmadığından dert yanıyor.
“Bir bıçak 71 aşamadan geçiyor”
Usta Hüseyin Kuzu, bıçak yapmanın kolay bir iş olmadığını söyleyerek, “Çocuk yaşta başladım bıçakçılık mesleğine 10 yaşında başladım. Yaşım 77 hala çalışıyorum. Küçükken çıraktık şimdi ise kalfa olduk. Boynuzları doğrultuyorum, cep bıçaklarıyla çalışıyorum. Mesleğimi seviyorum sevmesem bu zamana kadar çalışmazdım. Bıçak yapmak çok zor ve meşakkatli iş. Bir bıçak 71 aşamadan geçiyor. Ateşte ısıtıyorum ondan sonra mengenede doğrultuyorum. Bir mengeneye daha kıstırıyoruz daha sonra başka alıyoruz. Bu meslek unutulmaz. Bu meslekte ne kadar çalışırsan o kadar iyi olur. Gençler bu mesleğe meraklı değil öğrenmek istemiyorlar, çırakta yok. Bıçakçılık işi zordur. Kolay meslek değildir” dedi.
“Çıraklık dönemimizde ustamızla çalıştık”
Kürşat Durna, Ustasının Sivas’ın en iyi ustalarından olduğuna dikkat çekerek, “Ustamız yıllardır bu işi yapıyor. Çıraklık dönemlerimizde de zaten ustamızla çalışmıştık. Burada ayrı tekniklerle çalışıyoruz biz. Ustamda bu işi gayet iyi yapıyor. Ustamız kendi alanında Sivas’ın en iyi ustalarından biridir. Yıllardır bu işi yapıyor zaten. Malzemeden de gayet iyi anlar. Hangi malzemeden nasıl bıçak çıkacağını gayet iyi bilir. Türkiye’nin bir çok yerine de ürün gönderiyoruz” ifadelerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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