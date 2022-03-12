Sivasspor’da zorlu Adana maçı öncesi 2 sakat futbolcu bulunuyor

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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor’a konuk olacak olan DG Sivasspor’da 2 eksik futbolcu bulunuyor.

DG Sivasspor, Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Kırmızıbeyazlılarda bu mücadele öncesinde 2 eksik futbolcu yer alıyor. Sivasspor’da sakatlığı bulunan Leke James ile Mustapha Yatabare, mavilacivertli ekibe karşı forma giyemeyecek.

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