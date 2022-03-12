Olimpik havuzda başını çarptı, kalbi durdu, hastanede kurtarılamadı

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Arife Defne ARSLAN/ SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, olimpik yüzme havuzuna girmek isteyen Erdal Yelok (42), zemine başını çarpınca baygınlık geçirdi. Duran kalbi masajla çalıştırılan ve hastaneye kaldırılan Yelok, yaşamını yitirdi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Gültepe Mahallesi'ndeki olimpik yüzme havuzunda meydana geldi. Yüzmek için havuza girmek isteyen Erdal Yelok, suya atlarken, başını mermer zemine çarpınca baygınlık geçirdi. Çevredekilerin fark etmesiyle sudan baygın çıkarılan Yelok için sağlık ekibi çağırıldı. Kalbinin durduğu belirlenen Yelok, yapılan kalp masajının ardından yeniden hayata döndürüldü. Ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılan Erdal Yelok, acil serviste tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN

2022-03-12 16:27:18



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