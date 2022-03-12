Sivas'ta 446 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı (2)

Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek?

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KAR YAĞIŞI YENİDEN ETKİLİ OLUYOR

Kentte dün etkisini yitiren kar yağışı, akşam saatlerinde yeniden başladı. Yoğun karla kent merkezi beyaza büründü, tarihi meydanda güzel görüntüler ortaya çıktı. Kar yağışını fırsat bilenler, bolca hatıra fotoğrafı çektirdi. Meteoroloji verilerine göre kentte kar yağışının yarın da sürmesi bekleniyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN

2022-03-12 18:11:55



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