‘Yüzyıllık Yalnızlık’ adlı kitabı tahlil ettiler

Sivas Okuyan Kadınlar Kulübü Derneği üyesi kadınlar Hamidiye Kültür Bahçesi Şale Kitap Kafe’de bir araya gelerek Gabriel Garcia Marquez’e ait ‘Yüzyıllık Yalnızlık’ adlı kitabı tahlil etti.

Sivas’ta geçtiğimiz aylarda kurulan Sivas Okuyan Kadınlar Kulübü Derneği, üyeleriyle bir araya geldi. Hamidiye Kültür Bahçesi Şale Kitap Kafe’de gerçekleştirilen programda Gabriel Garcia Marquez’e ait ‘Yüzyıllık Yalnızlık’ adlı kitabı okuyan kadınlar, kitap hakkında düşüncelerini paylaştı.

Sivas Okuyan Kadınlar Kulübü Derneği Başkanı Esma Yıldız yaptığı açıklamada, “Sivas’taki okuyan kadınları buluşturmak için geçtiğimiz aylarda yeni bir oluşum içerisine girdik. Her ay bir kitap belirleyip, düzenli olarak toplanıyoruz ve o kitabın değerlendirmesini yapıyoruz. Bu ayki kitabımız Gabriel Garcia Marquez’e ait Yüzyıllık Yalnızlık. Çok özel bir ortamda üyelerimizle bir araya geldik ve onlarla kitap hakkında sohbet ettik. Şu anda 120 üyemiz bulunmakta. Derneğimize destek veren tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Bizlere destek olan Sivas Valimiz Salih Ayhan’a, Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin’e ve tüm destek verenlere şükranlarımı sunuyorum. Dernek olarak birçok faaliyet gerçekleştireceğiz” dedi.

Program sonunda kadınlara karanfil verilip, pasta kesildi.

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