4 metre karda mücadele Sivas’ın Gürün ilçesinde yer yer 4 metreyi bulan kar kalınlığında yol açma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

Sivas’ın Gürün ilçesinde yer yer 4 metreyi bulan kar kalınlığında yol açma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Sivas genelinde geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Gürün’de köy yollarının kapanmasının ardından İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri harekete geçti. Yer yer 4 metreye kadar ulaşan kar kalınlığın kapattığı yollar, büyük uğraşlar sonucunda teker teker açıldı. Gürün Kaymakamı Halil Yazıcı, ilçede son yılların en yağışlı kış mevsimini geçirdiklerini belirterek, “ İlçemizde ve köylerimizde oldukça etkili olan yağışların ardından, İlçe Özel İdaresine bağlı ekiplerimiz, yer yer dört metreyi bulan ve karlarla kapanan köy yollarını açmak için gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor” dedi.

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