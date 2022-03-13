Pedro Henrique hat-trick yaptı!

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Süper Lig’in 29. hafta maçında Adana Demirspor ile Sivasspor'un Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği maçta Yiğidolar’ın Brezilyalı oyuncusu Pedro Henrique hattrick yaptı.

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Sivasspor mücadeleden 32 galip ayrılırken, Pedro Henrique attığı 3 golle hattrick yaparak yıldızlaştı. Karşılaşmada Sivasspor’un golleri 28, 54 ve 90+2. dakikalarda 31 yaşındaki oyuncu Pedro Henrique’den geldi. Adana Demirspor’un gollerini ise 58. dakikada Benjamin Stambouli ve 68. dakikada penaltıdan Mario Balotelli kaydetti.

32’lik sonucun ardından Sivasspor, haftayı 3 puanla kapattı.

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