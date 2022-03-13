Sivasspor’da Erdoğan Yeşilyurt, cezalı duruma düştü

Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivassporlu futbolcu Erdoğan Yeşilyurt, Adana Demirspor maçında gördüğü sarı kart ile gelecek hafta cezalı duruma düştü. Erdoğan, sahasında oynayacakları Altay karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Sivasspor’da Adana Demirspor maçı öncesinde 1 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyordu. Erdoğan Yeşilyurt karşılaşmada kart sınırında olan isimdi. Mücadelenin 42. dakikasında sarı kart gören başarılı oyuncu, cezalı duruma düştü. 28 yaşındaki futbolcu sahalarında oynayacakları Altay maçında forma giyemeyecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.