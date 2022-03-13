Sivasspor ligde 9. kez kazandı

Adana Demirspor müsabakasını 32 kazanan Sivasspor, bu sezonki dokuzuncu galibiyetini elde etti.

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor’a konuk oldu. Sahadan 32’lik galibiyetle ayrılan kırmızıbeyazlılar, bu sezon ligde dokuzuncu kez 3 puan sevinci yaşamış oldu. Yiğidolar, geride kalan karşılaşmalarda 10 mağlubiyet ve 10 beraberlik elde etti.

Sivasspor, ligin 6. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 10 yenerken, 7. haftada da evinde Karagümrük'ü 40 mağlup etmişti. Kırmızıbeyazlılar, 14. haftada Hatayspor'u 40, 15. haftada Alanyaspor'u 10, 16. haftada Galatasaray'ı 10, 17. haftada Kasımpaşa'yı 31, 20. haftada Konyaspor’u 10'lık skorlarla geçti. Sivas ekibi, 25. haftada ise Yeni Malatyaspor’u 21 mağlup etmişti.

Kırmızıbeyazlı takım, gelecek hafta sahasında Altay ile karşı karşıya gelecek.

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