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Yabancı öğrenciler söyleşide buluştu Sivas’ta eğitim alan yabancı öğrenciler "Sivas’ta Öğrenci Olmak" konulu söyleşi programı kapsamında bir araya geldi.

İHA

Yabancı öğrenciler söyleşide buluştu Sivas’ta eğitim alan yabancı öğrenciler "Sivas’ta Öğrenci Olmak" konulu söyleşi programı kapsamında bir araya geldi.

Sivas’ta; Uluslararası Şehit M. Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin katılımı ile "Sivas’ta Öğrenci Olmak" konulu söyleşi programı düzenlendi.
Hamidiye Sohbetleri programı kapsamında gerçekleştirilen söyleşiye Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz ve Habib Soluk, Vali Yardımcısı Kadir Algın, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ve İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş katıldı.
Hamidiye Kültür Bahçesi Şale Kitap Kafe’de düzenlenen program Kur’anı Kerim tilaveti ile başladı. Daha sonra farklı ülkelerden gelerek Sivas’ta eğitim alan öğrenciler kendilerini tanıtarak kente dair düşüncelerini ifade etti.
Vali Salih Ayhan, Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz ve Habib Soluk, programda öğrencilerle sohbet ederek sorularını yanıtladı.
Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Sanat Sivas Projesinde görev alan müzik öğretmenleri de seslendirdikleri türkülerle programa renk kattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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