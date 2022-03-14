Sivasspor’un galibiyet hasreti son buldu

Adana Demirspor’u deplasmanda Pedro Henrique’nin golleriyle 32 yenen DG Sivasspor, 3 hafta sonra galip gelmeyi başardı.
Spor Toto Süper Lig’de en son sahasında 13 Şubat’ta Yeni Malatyaspor karşısında 21’lik galibiyet elde eden Sivasspor, bu maçın ardından çıktığı lig maçlarında galibiyet yüzü görmedi. Yiğidolar, sezonunun 29. haftasında dün deplasmanda Adana Demirspor’u 32 yendiği maçın ardından 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
Diğer yandan Süper Lig’de oynadığı 29 maçta 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 yenilgiyle 37 puan toplayan kırmızıbeyazlı ekip, 29 gün sonra hanesine yazdırdığı 3 puanla 11. sıraya yükseldi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.