Sivasspor’da Altay mesaisi başladı

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Altay maçının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu Adana Demirspor ile karşılaşan ve rakibini 32 mağlup eden Sivasspor, 1 günlük iznin ardından Altay maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde basına kapalı olarak saat 11.00'de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Dayanıklılık koşusuyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Kırmızıbeyazlılar yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Altay 20 Mart Pazar günü saat 13.30'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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