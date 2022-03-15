Sivasspor'da Altay maçı hazırlıkları başladı

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SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Altay maçının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu deplasmanda Adana Demirspor'u 3-2 mağlup ederek 3 hafta aranın ardından yeniden 3 puanla tanışan Demir Grup Sivasspor, futbolculara verilen 1 günlük iznin ardından Altay maçının hazırlıklarına bugün başladı.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Dayanıklılık koşusuyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Futbolcular son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Demir Grup Sivasspor ile Altay 20 Mart Pazar günü saat 13.30'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2022-03-15 14:38:18



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