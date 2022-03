Acılı babadan “tedbir alın” çağrısı Tedavisi 1.5 yıl sürecek Kazaya neden oldu, köpeklere yem vermeye devam etti Yem verdiği köpekler çocuğa saldırdı, kaçan çocuğa otomobil çaptı yardım etmek yerine köpekleri yemlemeye devam etti

Sivas’ta saldırgan köpekten kaçarken otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan 13 yaşındaki çocuğun babası tedbir alınması çağrısında bulundu.

Sivas’ta geçtiğimiz günlerde Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde kendisine saldıran köpekten korunmak için yola çıkınca otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 13 yaşındaki Ulu Baran Kalemköy’ün tedavisi sürüyor. Vücudunun bir çok yerinde kırıklar oluşan Ortaokul öğrencisinin tedavisinin 1.5 yıl sürmesi tahmin ediliyor. Olayın yaşandığı sırada bir kişinin köpeklere yem verdiği, köpekten kaçak çocuğa araç çarpmasına rağmen köpeklere yem veren kişinin çocuğa yardım etmek yerine köpeklere yem vermeye devam ettiği ileri sürüldü.



Acılı babadan “tedbir alın” çağrısı

Oğlunun yaşadığı kazaya ilişkin görüntüleri izlerken kanının donduğunu belirten acılı baba Yusuf Kalemköy, yetkililere seslenerek tedbir alınmasını istedi. Kalemköy, “Bu yaşadığımız kaza bizi çok yıprattı. Burada kimsede bir suç aramıyorum ama görüntüleri izlediğimizde orada başıboş köpekler olduğunu gördük. Daha önce orada yaşayanlar bu köpeklerden rahatsız olduklarını ile getirmişler ama hiçbir müdahale yapılmamış. Bu bizim çocuğumuzun başına geldi. Eğer müdahale edilmezse başka çocuklarında başına gelecektir. Canımızın yanıyor, üzülüyoruz. Gerekli yerlere başvuru yapacağız. Hukuk süreci başlatacağız. Şu an bizim için önemli olan çocuğumuzun sağlığına kavuşması, büyük bir operasyon geçirdi. Dört saatlik bir operasyon geçirdi. Şuan sadece oğlumuzu düşünüyoruz. Duyarlı olmamız lazım. Hiçbir çocuğa zarar gelmesin” dedi.



“Hayvanları biz de seviyoruz”

İnsanların can güvenlikleri için sokak hayvanlarının temiz düzgün barınaklara alınması gerektiğini belirten Kalemköy, “Hepimiz havyaları seviyoruz. Çocuğu hayvan kovaladı diye çocukta da hayvanda da suç aramıyoruz. Yetişkin birisine de köpek saldırsa korkar. Ben herkesin duyarlı olmasını istiyorum. Bu konuda bizimde elimizden gelen ne varsa yapılım. Hayvanlar için güzel yerler oluşturulsun. Onları oralara taşıyayım. Hayvanların da hayatlarını güvenceye alırsak bizim içinde iyi olur” dedi.



Tedavisi 1.5 yıl sürecek

Kalemköy, oğlunun tedavisinin 1.5 yıl süreceğini ifade ederek, “1.5 yıllık bir tedavi süreci olacak. Tüm geleceğini etkileyecek. Bu bizim için zor bir durum. Yetkililerden biran önce tedbir alalarını istiyoruz. Üniversite hastanemiz elinden gelen her şeyi yaptı. Doktorlarımız, Rektörümüz herkes ilgilendi. Oğlumuz için her şeyi yaptılar. Allah onardan razı olsun. Ayağa kalkması biraz meşakkatli olacak ama sağ olmasına şükrediyoruz. Rabbime şükürler olsun” dedi.



Çocuğa yardım etmek yerine köpeklere yem vermeye devam eti

Görüntüleri izlerken kanının donduğunu söyleyen Kalemköy, köpeklere yem verip kazaya neden olan kişinin, oğluna araç çarpmasına rağmen yardım etmek yerine köpeklere yem vermeye devam ettiğini ileri sürerek, “Görüntülerde izledim. Birisi köpeklere yem veriyor. Benim çocuğum köpekten kaçarken araç çarpıyor ama o kişi yolun karşısına geçerek köpeklere yem vermeye devam ediyor. Elbette vereceğiz ama çocuğa müdahale etmiyorlar. Halen köpeklere yem vermeye devam ediyorlar. Tabi yedireceğiz bu bizim insanlık görevimiz ama içimiz acıyor” dedi.



Sürücü hızlıydı

Baba Kalemköy, sürücünün yavaş gitmesi gerektiği yerde hızlı gittiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

“Köpek havlayınca orada bir halk otobüsü var cebe girmeyip yol üstünde bekleme yapıyor. Çocuk korkup yola çıkınca otobüs nedeniyle gelen diğer aracı görmüyor. Kazaya sebebiyet veren evladımızda olsa, 70’den 50’ye düşün diye bir tabela var. Hızını düşürmesi gerekirken 90 ila 100 arasında bir hızla geliyor. Çocuğumuzun videosunu izlediğimizde kanımız dondu. Allah’ım hiç kimseye bunu yaşatmasın.”

