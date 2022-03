Köpekten kaçarken otomobilin çarptığı Baran, hayati tehlikeyi atlattı

Hüsnü Ümit AVCIArife Defne ARSLAN/ SİVAS, (DHA) SİVAS'ta sokak köpeğinden kaçmaya çalışırken otomobilin çarptığı Ulu Baran Kalemköy'ün (12) hastanedeki tedavisi devam ediyor. 4 saatlik ameliyat geçiren çocuğun hayati tehlikeyi atlattığı belirtilirken, olayın şokunu yaşadıklarını söyleyen babası Yusuf Kalemköy, "Oğlumuzun yaşamış olduğu bu kaza bizi çok yıprattı. Büyük bir operasyon geçirdi. Daha önce çevredeki köpeklerden şikayetler dile getirilmişti. Duyarlı olmamız lazım" dedi.

Kaza, 12 Mart'ta kent merkezindeki Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvar üzerinde oyun oynayan Ulu Baran Kalemköy'e çevredeki bir sokak köpeği saldırdı. Köpekten korkarak karşıya geçmek için yola fırlayan Kalemköy'e, İ.Y. yönetimindeki otomobil çarptı. Yaralanan çocuk, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen Ulu Baran Kalemköy, 4 saatlik bir ameliyat geçirdi. Ameliyat sonrası tedavisine Ortopedi ve Travmatoloji Servisi'nde devam edilen Kalemköy'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

'BÜYÜK BİR OPERASYON GEÇİRDİ'

Ulu Baran'ın babası Yusuf Kalemköy olayın şokunu yaşadıklarını belirterek, "Şu anda acımız gerçekten büyük. Sonuçta oğlumuzun yaşamış olduğu bu kaza bizi çok yıprattı. Tabii ki biz hiç kimse de suç aramıyoruz. Daha önce çevredeki köpeklerden şikayetler dile getirilmişti. Ama herhangi bir önlem alınmamış. Bugün bizim çocuğumuza olduysa başka zaman başkasının çocuğuna da olacak. Bir dava sürecimiz olacak ve takip edeceğiz. Önemli olan benim çocuğumun iyi olması. Büyük bir operasyon geçirdi. 4 saatlik bir ameliyattan çıktı. Şu an biz sadece oğlumuzu düşünüyoruz. Diğer insanların çocuklarına da bizim çocuklarımıza da zarar gelmesin. Duyarlı olmamız lazım. Hepimiz hayvanları seviyoruz. Hem çocuğa hem de hayvana suç bulmak gibi bir lüksümüz yok. Bu normal bir vatandaşa da köpek saldırsa hepimiz korkuyoruz. Yapacak bir şeyimiz yok. Elimizden bir şey geliyorsa biz de yardımcı olalım. Hayvanlar için vatandaşlar olarak güzel yerler yaptıralım. Çocuklarımızın hayatlarını biraz daha güvenceye alırsak bizim için iyi olur" dedi.

'ALLAH'IN İZNİYLE ZOR GÜNLERİ ATLATACAĞIZ'

Oğlunun tedavi süreci hakkında da konuşan baba Kalemköy, "Oğlum yaklaşık 2 senelik bir tedavi süreci yaşayacak. Bizim için de oldukça zor bir durum. Bu çocuğun geleceğini de etkileyecek. Tedbirlerin bir an önce alınması gerekiyor. Üniversite hastanesi de elinden gelen her şeyi yaptı. Herkes çok güzel ilgilendi. Kaval, kalça ve kollarında kırıklar var. Ayağa kalkma süreci biraz meşakkatli olacak. Umudumuz var. Tutunacak dalımız olarak evladımız var. Allah'ın izniyle zor günleri atlatacağız. Onun nefesi bizim nefesimize ilham veriyor. Kaza olduktan sonra çocuğa müdahale etmemişler. Hala köpeklere yemek yediriyorlar. Tabi yedirecekler, bu bizim insanlık görevimiz. Herhangi bir şey demiyorum. Bir baba olarak içimiz acıyor. Çocuğum ne yapacağını şaşırıp yola çıkıyor ve kaza oluyor. Görüp göreceğimiz inşallah bu olur. İnşallah Allah bütün çocuklarımızı korur.

Aracın da hızlı olduğunu iddia eden Kalemköy, "Çocuğumuzun videosunu izlediğimiz zaman kanımız dondu. Allah'ım kimseye yaşatmasın. Bizim için zor oldu" diye konuştu.

'MAHALLEMİZDE KÖPEK SAYISI ARTTI'

Mahalle sakinlerinden Hasan Duman ise, "Son zamanlarda mahallemizde köpek sayısı arttı. Millet bu yönden çok şikayetçi. Aileler, okul servislerine bile çocuklarını kendileri inip bindiriyor. Her taraf köpek doldu. Kış nedeniyle saldırgan olmaya başladılar. Burada yiyecek veriyor bazıları ve artık buradan hiç gitmiyorlar. Sık sık saldırılar yaşanıyor. Olay sırasında aniden ses duydum ve dışarıya çıktım. Araç çocuğa çarpmıştı. Köpekleri besleyen kişilere vatandaşlar da tepki gösterdi" dedi.

'KÖPEKLER BARINAĞA KONULSUN'

Bulvar üzerinde telefon satışı yaptığı iş yeri bulunan Sefa Göçer ise, "Köpek yemek yerken sanırım kızdı ve çocuğun üzerine doğru gitti. Gelen araç da çok hızlıydı ve çocuk yola atladı ve araç çarptı. Buradaki hayvanların toplanması gerekiyor. O kaza yapan çocuk benim kardeşim de olabilirdi. Acil şifalar diliyoruz. Buradaki hayvanların belediye tarafından toplanıp barınağa konulması lazım" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Zekeriya Çakmak da, "Burada bir kadın var, sürekli köpekleri besliyor. Bu köpeklerden herkes rahatsız. Çocuklar korkuyor. Yola kaçınca da araç geliyor ve çarpıyor. Köpeklerin toplanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne ARSLAN

