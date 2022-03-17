Sivasspor - Altay maçını Atilla Karaoğlan yönetecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında oynanacak DG SivassporAltay maçında hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.

Süper Lig'in 30. haftasında 30 Mart Pazar günü Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 13.30'da oynanacak olan Sivasspor Altay maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, Sivasspor ile Altay karşılaşmasında Sakarya bölgesinden Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.