Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği Birliği Genel Kurulu'nda gerginlik



Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA)SİVAS'ta Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği Birliği'nin Genel Kurulu yapılırken, bazı üyeler, oy kullanım listesinde isimleri olmadığı iddiasıyla Divan Kurulu ile gerginlik yaşadı.

Kentte Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği Birliği'nin Genel Kurulu, düğün salonunda gerçekleştirildi. Genel Kurul'a birliğin mevcut başkanı ve adayı Mehrali Deliktaş ile birlik üyeleri katıldı. Seçmenler, tek tek kimlik kontrolü yapılarak salona alındı. Divan Kurulu'nun seçilmesinin ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Birliğin yönetim, denetim ve mali raporları okunurken, 205 kişilik seçmen listesinde isimlerinin yer almadığını ileri süren birlik üyeleri de salona girdi. Oy kullanma haklarının olduğunu savunan üyeler, Divan Kurulu'na seçimde usulsüzlük yapıldığını iddia ederek, tepki gösterince salonda gerginlik yaşandı. İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi ekipleri ise müdahale etti. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından tek liste ile gidilen seçimde Deliktaş, yeniden başkanlığa seçildi. Oy kullanamayan birlik üyeleri ise seçimin iptali için savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-03-17 15:44:16



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