Sivasspor’da Kerem Atakan’a milli davet

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DG Sivasspor’un futbolcusu Kerem Atakan Kesgin, Ümit Milli Takımı'nın kadrosuna davet edildi.

Ümit Milli Takımı'nın 25 Mart 2022 Cuma günü İskoçya ile deplasmanda oynayacağı 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya Sivasspor’un genç futbolcusu Kerem Atakan Kesgin de davet edildi.

Kırmızıbeyazlı kulüp, yayınladığı mesajda Kerem’e başarılar dileyerek, “Sporcumuzu tebrik eder, ayyıldızlı forma altında başarılar dileriz” ifadelerini kullandı.

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