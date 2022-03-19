Gizemli hırsız yakayı ele verdi Sivas’ın Şarkışla ilçesinde artan hırsızlık olaylarının ardından inceleme başlatan Jandarma ekipleri bir kişiyi yakaladı

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Sivas’ın Şarkışla ilçesinde artan hırsızlık olaylarının ardından inceleme başlatan Jandarma ekipleri bir kişiyi yakaladı.

Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Kızılcakışla köyünde sürekli hırsızlık olaylarının yaşanması üzerine ekipler harekete geçti. Şarkışla İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler geniş kapsamlı araştırma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu 5 hırsızlık olayının şüphelisi M.G. yakayı ele verdi. Jandarmada ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli şahıs tutuklandı.

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