Sivasspor’da Altay maçı öncesi 4 eksik

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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Altay’ı konuk edecek olan DG Sivasspor’da 4 eksik futbolcu bulunuyor.

DG Sivasspor, Süper Lig'in 30. haftasında Sivasspor yarın sahasında Altay ile karşılaşacak. Kırmızıbeyazlılarda bu mücadele öncesinde 4 eksik futbolcu yer alıyor. Sivasspor’da sakatlığı bulunan Leke James, Mustapha Yatabare, Pedro Henrique ile sarı kart cezalısı olan Erdoğan Yeşilyurt, siyahbeyazlı ekibe karşı forma giyemeyecek.

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