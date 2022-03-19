Sivasspor, Altay maçına hazır

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 30. hafta maçında sahasında Altay ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Öte yandan sağlık ekibi tarafından tedavisi tamamlanan Mustapha Yatabare de takımla birlikte çalışmalara başladı.

Sivasspor idmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.