Mart’ta kar kalınlığı 145 santimetre oldu, kayak severler oraya koştu Türkiye’nin en genç ve en ekonomik kayak merkezi Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi’nde kayak severler Mart ayında doyasına eğleniyor

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Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

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Türkiye’nin en genç ve en ekonomik kayak merkezi Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi’nde kayak severler Mart ayında doyasına eğleniyor.

Sivas’ta Mart ayında olunmasına rağmen kar yağışları etkisini aralıklarla sürdürüyor. Kent merkezine 58 kilometre uzaklıkta bulunan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi’nde de kar kalınlığı 145 santimetreye ulaştı. Mart ayında kayak keyfini doyasıya yaşamak isteyen kayak severler Yıldız Dağı’na koştu. Kayak severlerin bazıları ise buz pistinde eğlenerek renkli görüntüler oluşturdu.

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