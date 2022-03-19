Sivasspor, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı

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SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor, yarın evinde oynayacağı Altay maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 30'uncu hafta maçında sahasında Altay ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Futbolcular son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Tedavisi tamamlanan Mustapha Yatabare de takımla birlikte çalışmalara başladı. Son antrenmanın ardından kırmızı-beyazlılar kulüp tesislerinde kampa girdi.

Demir Grup Sivasspor ile Altay yarın saat 13.30'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2022-03-19 15:08:01



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