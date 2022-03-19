Kar sürgünü ulaşımda aksamalara neden oldu

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Sivas’ta etkili olan kar sürgünü nedeniyle SivasGürün karayolu araç ulaşımına kapatıldı.

Sivas’ta etkili olan kuvvetli rüzgarın yola taşığı kar kütleleri ulaşımda aksamalara neden oldu. SivasGürün karayolu kar sürgünü nedeniyle araç ulaşmına kapatıldı. Akşam saatlerinden itibaren her türlü aracın yola girmesine izin verilmiyor.

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