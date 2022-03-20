Otlağa dönüşen Kızılırmak’ta şimdi saniyede 56 metreküp su akıyor Yaz aylarında kuraklık nedeniyle suyu oldukça çekilen Türkiye’nin en uzun nehri Kızılırmak’ta şimdilerde yağışlarla birlikte saniyede 56 metreküp su akıyor

Yaz aylarında kuraklık nedeniyle suyu oldukça çekilen Türkiye’nin en uzun nehri Kızılırmak’ta şimdilerde yağışlarla birlikte saniyede 56 metreküp su akıyor.

Sivas’tan doğup Karadeniz’e dökülen Türkiye’nin en uzun nehri Kızılırmak’ın yaz aylarında yaşanan kuraklık nedeniyle suyu çekilmişti. Su seviyesinin oldukça düşmesiyle ırmak adeta otlağa dönüşürken, manzara vatandaşları korkutuyordu. Kış aylarında kar yağışının yoğun olması barajlara, göllere ve nehirlere adeta yeniden can verdi. Karların erimesiyle nehirler, göller ve barajlar yeniden su tutmaya başladı. Kızılırmak’ta da su seviyesi bir hayli arttı. Şimdilerde saniyede 56 metreküp suyun aktığı ırmak yüzleri güldürdü.



Kızılırmak’tan 8 il 13 baraj yararlanıyor

Su Ürünleri Üreticileri ve Yetiştiricileri Birlik Başkanı Orhan Çakırer, “Bu sene yağışın bol olmasıyla birlikte ırmak ve göllerimizdeki su miktarı arttı. Kızılırmak’ta Mart ayı ölçümlerine göre 56 metreküp su akmakta. Yağışların etkisiyle beraber Kızılırmak'tan faydalanan insanlar bu sene suyun artışıyla beraber sudan daha verimli bir şekilde faydalanacaktır. Kızılırmak deltasından 8 tane il 13 tane baraj olarak yararlanılmakta. Bu 8 tane ilin geçtiği yerlerde çok verimli topraklarda tarım yapılmaktadır. Bu tarımın en çok yapıldığı yer Çorum ve çevresi. Orada pirinç üretiminden faydalanılmaktadır. Kızılırmak’ın Türkiye’nin en büyük ırmağı olması sebebiyle sulu tarımın en çok yapıldığı yer de Kızılırmak’tır. Kızılırmak’tan biz tarım alanında faydalanmaktayız. Yağışların olmasıyla karların erime hızı artacak 56 metreküp olan Kızılırmak’ın suyu daha da fazlalaşacaktır" dedi.

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