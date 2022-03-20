Sivasspor - Altay maçının VAR’ı Emre Malok

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DG Sivasspor’un bugün sahasında oynayacağı Altay maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Emre Malok oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Sivasspor, Altay’ı konuk edecek. Saat 13.30'da başlayacak mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Emre Malok oturacak. Malok’a, AVAR olarak Abdullah Aleks Taşçıoğlu ile Murat Türkoğlu eşlik edecek.

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