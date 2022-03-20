Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)

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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Sivasspor, Altay’ı konuk etti. Müsabaka ev sahibi ekibin 21 üstünlüğü ile sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Gradel ceza sahası çizgisine yakın bir noktadan ortasında Topa yükseler Sefa’nın kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

54. dakikada Pinares’in pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Rodriguez'in yerden şutunda top ağlara gitti. 01

72. dakikada Caner’in penaltı noktasından ortalığı topu Gradel kafası ile Kayode’nin önüne indirdi. Kayode’nin vuruşunda top ağlarla buluştu. Ancak ofsayt gerekçesi ile gol geçerli sayılmadı.

78. dakikada ceza sahası içerisinde Goutas’ın pasında Kayode topu ağlarla buluşturdu. İkinci kez ofsayt gerekçesi ile gol geçerli sayılmadı. Ancak itirazlar üzerine VAR’a gidildi. VAR incelemesinin ardından Sivasspor eşitliği yakaladı. 11

90+2. dakikada kaleci Ali Şaşal’ın uzun pasında rakip ceza yayı üzerinde topla buluşan Yatabare'nin aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 21



Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Atilla Karaoğlan xxx, Abdullah Bora Özkara xxx, Volkan Ahmet Narinç xxx

Sivasspor: Ali Şaşal xxx, Goutas xx, Ziya x (Uğur dk. 34 xx), Ahmet xx, Caner xx, Hakan xx, Sefa xx (Moussa dk.59 xx), Ulvestad xx (Yatabare dk. 76 xxx), Fajr xx (Kerem dk. 59 xx), Gradel xxx, Kayode xxx

Yedekler: Muammer, Appindangoye, Cofie, Felix, Camara, Özkan

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Altay: Lis xx, İbrahim xx, Murat xx, Cebrail xx, Naderi x (Kazımcan dk. 71 xx), Thaciano xx, Kappel xx Eren dk. 85 ?), Poko xx, Pinares xx (Rayan dk. 71 xx), Rodriguez xxx (Ceyhun dk. 89 ?), Paixao xx (Zeki dk. 71 xx)

Yedekler: Cihan, Tolga, Tugay, Efe, Özgür

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Goller: Kayode (dk. 78), Yatabare (dk. 90+2) (Sivasspor), Rodriguez (dk. 54) (Altay)

Sarı kartlar: Fajr (Sivasspor), Ceyhun, Poko (Altay)

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