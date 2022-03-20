Sivasspor ligde 10. galibiyetini aldı

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

Altay müsabakasını 21 kazanan Sivasspor, bu sezonki onuncu galibiyetini elde etti.

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Altay’ı konuk etti. Sahadan 21’lik galibiyetle ayrılan kırmızıbeyazlılar, bu sezon ligde onuncu kez 3 puan sevinci yaşamış oldu. Yiğidolar, geride kalan karşılaşmalarda 10 mağlubiyet ve 10 beraberlik elde etti.

Sivasspor, ligin 6. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 10 yenerken, 7. haftada da evinde Karagümrük'ü 40 mağlup etmişti. Kırmızıbeyazlılar, 14. haftada Hatayspor'u 40, 15. haftada Alanyaspor'u 10, 16. haftada Galatasaray'ı 10, 17. haftada Kasımpaşa'yı 31, 20. haftada Konyaspor’u 10'lık skorlarla geçti. Sivas ekibi, 25. haftada ise Yeni Malatyaspor’u 21 mağlup ederken, 29. haftada ise Adana Demirspor’u 32 yenmişti.

Kırmızıbeyazlı takım, gelecek hafta deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya gelecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.