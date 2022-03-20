‘Yiğido Kızlar’dan Sivasspor’a destek

Sivasspor’un kadın futbol takımı, Sivasspor ile Altay arasında oynanan müsabakayı tribünden takip ederek kırmızıbeyazlılara destek oldu.
Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Altay ile sahasında karşılaşan Sivasspor, Kayode ve Mustapha Yatabare’nin attığı gollerle maçtan 21 galibiyetle ayrıldı.
Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynana maçı yaklaşık 4 bin taraftar izledi. Turkcell Kadınlar Süper Ligi’nde mücadele eden Sivasspor Kadın Futbol Takımı da stadyumdaki yerini alarak kırmızıbeyazlıları destekledi. Maç boyunca takıma tezahüratlarda bulunan futbolcular, taraftarlar tarafından da alkış topladı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.