Mustapha Yatabare 10. golünü attı

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DG Sivasspor’un Malili futbolcusu Mustapha Yatabare, Altay ile oynanan müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 10’a çıkarttı.

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Altay ile sahasında karşılaşan Sivasspor'da Mustapha Yatabare attığı golle galibiyete katkı sağladı. Maçın 90. dakikasında topla buluşan Yatabare, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Deneyimli oyuncu golden sonra büyük sevinç yaşadı.

36 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 10’ çıkardı. Yatabare, 10 golün 1’ini Türkiye Kupası’nda kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.