Polat, “Yazıcıoğlu organize bir suikasta kurban edildi” Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanı Ahmet Polat, merhum genel başkanları Muhsin Yazıcıoğlu’nun organize bir suikasta kurban gittiğini,13 yıldır adalet beklediklerini söyledi

Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanı Ahmet Polat, merhum genel başkanları Muhsin Yazıcıoğlu’nun organize bir suikasta kurban gittiğini,13 yıldır adalet beklediklerini söyledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas İl Başkanı Ahmet Polat düzenlediği basın toplantısı ile merhum BBP Genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının vefatının yıl dönümünde gerçekleştirecekleri programlara değindi.

Polat yaptığı açıklamada 2531 Mart tarihleri arasını ‘Şehitler Haftası’ olarak kabul ettiklerini belirtip, “Camiamız açısından Mart ayı hüzün ayıdır. Yerel seçim çalışmaları kapsamında Türkiye’yi karış karış gezerken 25 Mart 2009 tarihinde bir suikast olduğu apaçık ortada olan elim bir hadiseyle liderimizi ve arkadaşlarımızı şehit verdik. Camiamız o tarihten itibaren her yıl 2531 Mart tarihleri arasını ‘Şehitler Haftası’ olarak ilan etmiş ve bu hafta içerisinde ülke genelinde ki faaliyetlerimle Muhsin başkanımızı anma ve alama çalışmaları yürütülmüştür. Muhsin başkan ve arkadaşları şehit edilmiştir. Türkiye gibi jeopolitik ve jeostratejik önemi bulunan bir ülkede bir siyasi partinin liderine kimler, neden suikast düzenler? Bu sorunun cevabı bizi katillere, onların iç ve dış odaklarına götürecektir. 13 yıldır cevabını aradığımız soru budur.” Dedi.

“Organize bir suikasta kurban gitti”

Polat, merhum Yazıcıoğlu’nun organize bir suikasta kurban gittiğini ifade edip, “Amerika, İsrail, İngiltere ve top yekûn batılı ülkeler için Muhsin Yazıcıoğlu ve ekibi kontrol altına alınamayan bir güçtü. Ilımlı İslam, Büyük Ortadoğu projesi, güneyimizde kurulması planlanan bir Kürt devleti, İsrail’in bölge hakimiyetinin güçlendirilmesi, Türkiye’nin eyaletlere bölünmesi gibi projelerin önündeki tek engel olarak gördükleri Muhsin Yazıcıoğlu bir şekilde bertaraf edilmeliydi. Ebedi siyasi liderimiz irili ufaklı 17 trafik kazası geçirmiş, sonunda 25 Mart 2009’da organize bir suikasta kurban edildi.” dedi.

“Adalet istiyoruz”

Polat, adalet istediklerini vurgulayarak şunları söyledi. “Aradan geçen 13 yıllık süreçte bizlerin tek derdi, hukuk içerisinde kalarak katillerin, işbirlikçilerin, ihmali ve kastı bulunanların ortaya çıkartılması ve adalet önünde hesap vermeleridir. Kısacası bizler adalet istiyoruz. Geç gelen adalet adalet değildir.”

BBP Sivas İl Başkanlığı tarafından organize edilen 26 Mart Şehitleri Anma Programı dolayısı ile2425 Mart tarihlerinde Kale camisi önünde fotoğraf sergisi açılacak. 25 Mart tarihinde Ulucami’de İkindi namazının ardından mevlit programı düzenlenecek. Atatürk caddesinde lokma ikramı yapılacak. 25 Mart günü saat 14.00’da Sivas’ta bulunan şehitlik ziyaret edilecek. 26 Mart tarihinde saat 17.00’da Alperen Ocağı önünden başlayacak yürüyüş gerçekleştirilecek. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür merkezi önünde tamamlanacak yürüyüş sonrası kültür merkezinde bir dizi etkinlikler gerçekleştirilecek.

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