Öğrencilerden müzik ziyafeti Sivas Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri "Şiirlerle Türküler Konseri" düzenledi.

Sivas Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar Lisesi tarafından "Şiirlerle Türküler Konseri" düzenlendi. Sivas Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konsere Vali Salih Ayhan, Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Okul Müdürü Harun Kaya'nın selamlama konuşması ile başlayan konser programında öğrenciler seslendirdikleri şiir ve türkülerle unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Müzik Öğretmeni Bilal Alkan'ın şefliğinde 13 şiir ve türkünün seslendirildiği konser, büyük beğeni topladı.

Vali Salih Ayhan ve Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, konserin ardından öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.

Müzik Öğretmeni Bilal Alkan'a plaket takdim ederek konserin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Vali Ayhan, "Sesleri ve sazları ile bizlere güzel bir gece yaşatan öğrencilerime, öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. İnşallah Güzel Sanatlar Lisemiz başarılı çalışmalarını yeni okul binasında da sürdürecek" dedi.

Ayhan ve Aslan, daha sonra öğrencilere teşekkür belgesi takdim etti.

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