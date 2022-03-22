“Şehrin Manzarası” konferansı gerçekleştirildi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Edebiyat Fakültesi Fikir Akademisi Topluluğu tarafından “Şehrin Manzarası” adlı konferans gerçekleştirildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Edebiyat Fakültesi Fikir Akademisi Topluluğu tarafından “Şehrin Manzarası” isimli konferans düzenlendi. Yazar Taha Kılınç’ın konuk olduğu konferans SCÜ Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı program saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Kılınç; Müslümanların şehirleri mabet, mezarlık, çarşı, mahalle ve İslam kültürü etrafında şekillendirdiklerini ifade ederek “Günümüzdeki şehirleşmeden bahsederken geçmişteki şehirleri özlemle anıyoruz. Fakat o zamanın da kendi şartları içerisinde şekillendiğini unutmamak lazım. Tarihe ve İslam şehirlerine bakarken artıları ve eksileri de göz önünde bulundurmak gerekir” dedi.

Konferans öğrencilerin sorularının cevaplandırılması ve kitap çekilişiyle sona erdi.

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