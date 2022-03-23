Mart ayının sonlarında kent yeniden beyaza büründü Sivas’ta etkili olan kar yağışı Mart ayında kenti beyaza bürürken vatandaşlar şaşkınlık yaşadıklarını söyledi

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Sivas’ta etkili olan kar yağışı Mart ayında kenti beyaza bürürken vatandaşlar şaşkınlık yaşadıklarını söyledi.

Sivas’ta Mart ayının sonlarında kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde etkili olan yağış kenti beyaza bürüdü. Beyazla kaplanan tarihi kent meydanının da kartpostallık görüntüler oluştu. Kimi vatandaşlar dükkanlarının önlerini kardan temizledi. Sivas Belediyesi ekipleri de kaldırım ve caddelerde yol temizleme çalışmalılarını sürdürüyor. Öte yandan Mart ayının sonlarına gelinmesi rağmen soğuk havaların ve kar yağışlarının devam etmesi vatandaşları şaşırttı.

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