İçme suyu barajında sevindiren yükselme Sivas’ta içme suyu temininde kullanılan 4 Eylül Barajında yaşanan kuraklık güvenlik seviyesinin altına inmişti, yağan karların erimesi ile su seviyesinin yükselmesi endişenin yerini sevince bıraktı

Sivas’ta içme suyu temininde kullanılan 4 Eylül Barajında yaşanan kuraklık güvenlik seviyesinin altına inmişti, yağan karların erimesi ile su seviyesinin yükselmesi endişenin yerini sevince bıraktı.

Sivas'a 12 kilometre uzaklıkta bulunan ve Tavra Deresi ile birlikte kentin su ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı, son dönemde yaşanan kuraklıktan etkilenmiş ve geçtiğimiz Ocak ayında barajdaki su miktarı güvenlik seviyesinin altına inmişti. Kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan barajda yağışların etkisiyle su seviyesi yükseldi. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin 4 Eylül Barajı’nda incelemelerde bulunarak barajdaki su seviyesine ilişkin açıklamada bulundu. Başkan Bilgin, yaşanan yoğun kar yağışıyla birlikte su seviyesinin de yükseldiğini ifade ederek bahar mevsimiyle birlikte ciddi bir atış beklediklerini söyledi.



“Barajdaki su seviyesi artacak”

Başkan Hilmi Bilgin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Şu anda şehrin su ihtiyacının yüzde 75 yüzde 80’lik kısmı Tavra Deresi’nden, kalan yüzde 30'luk kısmı da 4 Eylül Barajı’ndan temin edilmekte. Ancak şu anda şehri susuz bırakmamak adına 4 Eylül Barajı'nda ölü noktadan su veriyoruz. Allah'a şükürler olsun bu yıl Rabbim rahmetinden bizi geri bırakmadı ve yoğun bir kar yağışı oldu. İnşallah Bahar aylarıyla yağan karların erimesiyle birlikte baraj debisinde bir yükselme bekliyoruz. Şu anda havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte kısmi olsa da baraj havzasında bir artış var. Biz umut ediyoruz ve temenni ediyoruz ki bu seneki yağışlar ve Bahar yağışları ile birlikte barajdaki su seviyesi artacak” dedi.



“Sivas'a su sorunu yaşatmayacağız”

Başkan Bilgin 4 Eylül Barajı’nı desteklemek adına Hafik Pusat Özen Barajı’ndan su temin edilmesi projesine de değinerek, “Su temin projesinin ihalesi yapıldı. Sözleşme imzalandı, yer teslimi yapıldı ve İnşallah müteahhit firma öncelikli olarak ilk kısım olan 12 kilometrelik ve 50 kilometrelik projeyi hayata geçirecek. Bu proje ile Sivas’ın su sorununu çözmeye amaçlıyoruz. Tabi su kaynaklarımız ve barajımız yağışlarla dolan bir baraj ve sınırsız değil. Hemşerilerimizden hassaten ricamız; suyumuzu tasarruflu kullanmaları ve israf etmemeleridir. İnşallah kar yağışı ve devam eden proje ile birlikte Sivas'a su sıkıntısı yaşatmayacağız” şeklinde konuştu.

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