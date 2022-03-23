Köpekten kaçarken otomobilin çarptığı Baran'a validen ziyaret



SİVAS, (DHA) SİVAS Valisi Salih Ayhan, sokak köpeğinden kaçmaya çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaralanan ve tedavi sonrası taburcu edilen Ulu Baran Kalemköy'ü (12) evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaza, 12 Mart'ta kent merkezindeki Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvar üzerinde oyun oynayan Ulu Baran Kalemköy'e çevredeki bir sokak köpeği saldırdı. Köpekten korkarak karşıya geçmek için yola fırlayan Kalemköy'e, İ.Y. yönetimindeki 38 ACA 683 plakalı otomobil çarptı. Yaralanan çocuk, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen Ulu Baran Kalemköy, 4 saatlik bir ameliyat geçirdi. Ameliyat sonrası tedavisine bir süre hastanenin Ortopedi ve Travmatoloji Servisi'nde devam edilen Kalemköy, geçen hafta taburcu edildi.

VALİDEN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Sivas Valisi Salih Ayhan, Milli Eğitim Müdürü Ergüven Arslan ile birlikte Ulu Baran Kalemköy'ü evinde ziyaret etti. Yaşanan dolaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Vali Ayhan, Baran ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Ayhan bu tür olayların bir daha yaşanmaması için de gerekli önlemlerin alınacağını vurguladı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2022-03-23 11:02:20



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