Bu kuş "Muhsin Başkan ruhun şad olsun" diyor Sivas’ta Japon isimli muhabbet kuşu, "Muhsinler ölmez, vatan bölünmez" ve "Muhsin Başkan ruhun şad olsun" diyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu kuş "Muhsin Başkan ruhun şad olsun" diyor Sivas’ta Japon isimli muhabbet kuşu, "Muhsinler ölmez, vatan bölünmez" ve "Muhsin Başkan ruhun şad olsun" diyor

İHA

Bu kuş "Muhsin Başkan ruhun şad olsun" diyor Sivas’ta Japon isimli muhabbet kuşu, "Muhsinler ölmez, vatan bölünmez" ve "Muhsin Başkan ruhun şad olsun" diyor

Sivas’ta Japon isimli muhabbet kuşu, "Muhsinler ölmez vatan bölünmez" ve "Muhsin başkan ruhun şad olsun" diyor.
Sivas'ta kurduğu uzun cümleler ve söylediği marşlarla ünlenen, pek çok seveni olan Japon isimli muhabbet kuşu, bu sefer de içerisinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu vefat eden Büyük Birlik Partisi'nin merhum genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu için dile geldi. Ömer Bayrak, tepeli cinsi muhabbet kuşunu 15 gün boyunca çalıştırdı. 15 günün sonunda "Muhsin Başkan Sivas seninle gurur duyuyor", "katiller bulunsun hesap sorulsun", "Muhsinler ölmez vatan bölünmez" ve "Muhsin başkan ruhun şad olsun" gibi sloganları ezberleyerek tekrar ettirmeyi başardı. Bayrak kuşu için çok güzel tepkiler aldığını ve yolda yürürken kendisini tanıyanların kuşla ilgili çalışmaları merak ettiklerini söyledi.

“Katilleri bulunsun, Türk milletinin içi rahat etsin"
Ömer Bayrak, Muhsin Yazıcıoğlu’nun Türk dünyası için çok büyük bir değer olduğunu dile getirerek, “Muhsin Başkan vatan millet sevinciyle, ilkeli duruşuyla sadece Sivas’ın değil, Türkiye’nin, Türk dünyasının sevdiği bir insandı. Sivas’ın bir değeriydi. Yaklaşık 15 gün Yiğido Japon kuşumuzla çalıştık. Bu çalışma sonucunda Muhsinler ölmez vatan bölünmez dedik. Kendisini çok seviyoruz Allah mekanını cennet etsin. Bizler rahmetli bizim ve Sivas için çok büyük bir değer, vefatına çok üzüldük. İnşallah ilerdeki günlerde katilleri bulunurda bir nebze olsun onların ailelerinin ve Türk milletinin içi rahat etsin. Ben bunları istiyorum, kendisini tekrar Allah rahmet etsin, kederli ailesine de baş sağlığı diliyorum. Allah kolaylık versin” ifadelerinde bulundu.

“Kuşumuzla gurur duyuyorum”
Bayrak, tepkilerin çok güzel olduğunu belirterek, “Çalışmaya 15 gün önce başladık yavaş yavaş kuşu zorlamadık. Günde 23 dakika zaman harcadık. Zaten 12 gün konuştuğun zaman kendisi toparlıyor. Allah can sağlığı verirse ilerde daha güzel projelerimiz olacak. Tepkiler çok iyi en büyük etken de İhlas Haber Ajansı ben bilhassa size teşekkür ediyorum. Bir bakıyorum 200 tane yorum geliyorsa bazıları çıkıyor inanmıyor. Sevdiğimiz arkadaşlarımız televizyonda görüp arıyor ben de çok mutlu oluyorum. Yolda giderken soruyorlar bundan sonra ne çalışman olacak diye. Kuşumuzla gurur duyuyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Köpekten kaçarken otomobilin çarptığı Baran'a validen ziyaret
YEREL HABERLER Köpekten kaçarken otomobilin çarptığı Baran'a validen ...
Köpekten kaçarken otomobil çarpmıştı, Vali ziyaret etti Sivas Valisi Salih Ayhan köpekten kaçarken otomobil çarpması sonucu yaralanan 12 yaşındaki çocuğu evinde ziyaret etti
YEREL HABERLER Köpekten kaçarken otomobil çarpmıştı, Vali ziyaret ...
İçme suyu barajında sevindiren yükselme Sivas’ta içme suyu temininde kullanılan 4 Eylül Barajında yaşanan kuraklık güvenlik seviyesinin altına inmişti, yağan karların erimesi ile su seviyesinin yükselmesi endişenin yerini sevince bıraktı
YEREL HABERLER İçme suyu barajında sevindiren yükselme Sivas’ta içme ...
Mart ayının sonlarında kent yeniden beyaza büründü Sivas’ta etkili olan kar yağışı Mart ayında kenti beyaza bürürken vatandaşlar şaşkınlık yaşadıklarını söyledi
YEREL HABERLER Mart ayının sonlarında kent yeniden beyaza ...
Orman haftası Güründe coşkuyla kutlandı Güründe 21-25 Mart Orman Haftası etkinlikleri büyük bir coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Orman haftası Güründe coşkuyla kutlandı Güründe 21-25 ...
Çiftçilere tohum desteği Sivas’ın Gürün ilçesinde çiftçilere destek vermek amacıyla 180 çiftçiye 1’er ton tohum dağıtıldı
YEREL HABERLER Çiftçilere tohum desteği Sivas’ın Gürün ilçesinde ...
Emniyetten kaçakçılığa geçiş yok Sivas’ta polis ekiplerince yapılan operasyonlarda yüzlerce kaçak sigara ele geçirilirken 2 şahıs hakkında işlem yapıldı
YEREL HABERLER Emniyetten kaçakçılığa geçiş yok Sivas’ta polis ...
“Şehrin Manzarası” konferansı gerçekleştirildi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Edebiyat Fakültesi Fikir Akademisi Topluluğu tarafından “Şehrin Manzarası” adlı konferans gerçekleştirildi.
YEREL HABERLER “Şehrin Manzarası” konferansı gerçekleştirildi Sivas ...
Öğrencilerden müzik ziyafeti Sivas Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri "Şiirlerle Türküler Konseri" düzenledi.
YEREL HABERLER Öğrencilerden müzik ziyafeti Sivas Muzaffer Sarısözen ...
Belediyeden anlamlı klip Sivas Belediyesi tarafından Dünya Su Günü nedeniyle hazırlanan anlamlı klip beğenildi
YEREL HABERLER Belediyeden anlamlı klip Sivas Belediyesi tarafından ...
Başkan, 'Bad yemeği Sivas’ın mı, Tokat’ın mı?' tartışmasına son noktayı koydu Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, katıldığı yemek türetme etkinliğinde yöresel yemek olan mercimekli bad yemeğinin Sivas’a ait olduğunu söyledi
YEREL HABERLER Başkan, 'Bad yemeği Sivas’ın mı, Tokat’ın mı?' ...
Köpekten kaçarken otomobilin çarptığı Baran, taburcu oldu
YEREL HABERLER Köpekten kaçarken otomobilin çarptığı Baran, taburcu ...
Köpekten kaçarken araba çarptı, sevindirici haber bugün geldi Sivas’ta geçtiğimiz haftalarda köpekten kaçarken arabanın çarpması sonucu ağır yaralanıp tedavi altına alınan 13 yaşındaki çocuk taburcu oldu
YEREL HABERLER Köpekten kaçarken araba çarptı, sevindirici haber ...
Protokol bu kez yemek pişirmek için kolları sıvadı Vali başta olmak üzere şehrin önde gelenleri, “Gıdanı koru sofrana sahip çık” sloganı ile tezgaha geçip yemek hazırlamadaki marifetlerini sergilediler
YEREL HABERLER Protokol bu kez yemek pişirmek için kolları ...
4 ülke tek amaç, "su hayattır" dediler Sivas Lisesi toplamda 4 ülkenin katılım sağladığı "Su Hayattır-Water is Life’’ Etwinning projesi kapsamında Dünya Su Günü’nü kutladı
YEREL HABERLER 4 ülke tek amaç, "su hayattır" dediler Sivas Lisesi ...
Sivasspor Kadın Futbol Takımı, gözünü lidere dikti!
YEREL HABERLER Sivasspor Kadın Futbol Takımı, gözünü lidere dikti!
Kümeste suç üstü yakaladı, yaptığı ile taktir topladı Sivas’ın Gürün ilçesinde tavuklarını yiyen tilkiyi suçüstü yakalayan vatandaş tilkiye zarar vermeden doğal yaşam alanına bıraktı
YEREL HABERLER Kümeste suç üstü yakaladı, yaptığı ile taktir ...
Sivas’ta güreş şampiyonası heyecanı Güreş Türkiye Şampiyonası’nın seremonisi yapıldı
YEREL HABERLER Sivas’ta güreş şampiyonası heyecanı Güreş Türkiye ...
Cinsel yolla bulaşıyor, sık görülüyor Dr. Öğr. Üyesi İrem Küçükyıldız, cinsel yolla bulaşan virütik hastalıklar içerisinde yer alan HPV virüsün enfeksiyonlarının en sık görülen hastalıkları oluşturduğunu söyledi
YEREL HABERLER Cinsel yolla bulaşıyor, sık görülüyor Dr. Öğr. ...
Sivas’ta narkotik operasyonları hız kesmeden devam ediyor Sivas’ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çeşitli uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirilirken 34 şahıs hakkında işlem yapıldı
YEREL HABERLER Sivas’ta narkotik operasyonları hız kesmeden devam ...
Polat, “Yazıcıoğlu organize bir suikasta kurban edildi” Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanı Ahmet Polat, merhum genel başkanları Muhsin Yazıcıoğlu’nun organize bir suikasta kurban gittiğini,13 yıldır adalet beklediklerini söyledi
YEREL HABERLER Polat, “Yazıcıoğlu organize bir suikasta kurban ...
Çiftçiye tam destek, tonlarca tohum ücretsiz dağıtıldı Sivas’ta çiftçilerin desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilen proje ile 8.6 milyon değerinde ki 677 ton tohum üreticilere ücretsiz olarak dağıtıldı
YEREL HABERLER Çiftçiye tam destek, tonlarca tohum ücretsiz ...
Baharın müjdecisi Nevruz coşkuyla kutlandı Sivas’ta baharın müjdecisi Nevruz Bayramı; örs üzerinde demir dövme, yumurta kırma ve ateş üzerinden atlama gibi çeşitli etkinliklerle kutlandı
YEREL HABERLER Baharın müjdecisi Nevruz coşkuyla kutlandı Sivas’ta ...
Sivasspor’da futbolculara 4 gün izin verildi
YEREL HABERLER Sivasspor’da futbolculara 4 gün izin verildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.