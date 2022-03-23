Helikopter kazasında İsmail Güneş'i arayan muhabir için savcı beraat istedi



Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraber helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren gazeteci İsmail Güneş ile olay günü telefon görüşmesi yaptığı tespit edilen ve yalan beyanda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski yerel televizyon muhabiri Emra Kara'nın yargılanmasına devam edildi. Mütalaasını açıklayan savcı, sanığın beraatını talep etti.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 25 Mart 2009'da, BBP merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan helikopter kazasında, HTS kayıtlarına göre gazeteci İsmail Güneş'i aradığı belirlenen, ancak bunu reddeden eski yerel televizyon muhabiri Emra Kara hakkında 'yalan beyan' suçlamasıyla açılan davaya devam edildi. Sivas 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi´ndeki duruşmaya sanık Emra Kara katılmadı. Kara'nın avukatı ile Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Ahmet Polat ile partililer duruşma salonunda hazır bulundu. Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz ise Kahramanmaraş'tan SEGBİS üzerinden duruşmaya katıldı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu´na yazılan müzekkerenin cevabının okunmasının ardından, savcı mütalaasını verdi. Savcı mütalaasında, sanık Kara'nın yargılama sürecinde yaptığı savunmalarda samimi olduğunu belirterek bu nedenle 'yalan tanıklık' suçundan beraatını istedi. Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz, savcının mütalaası ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu´ndan gelen yazıya karşı uzman kişilerden görüş almak için ek süre istedi. Talepleri kabul eden mahkeme duruşmayı 18 Mayıs'a erteledi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-03-23 13:16:24



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