CÜ Vakfı okullarından Jimnastikte büyük başarı Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Özel Mahir Sevim Özduman İlkokulu öğrencileri Jimnastik alanında birincilik yakaladılar

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Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Özel Mahir Sevim Özduman İlkokulu öğrencileri Jimnastik alanında birincilik yakaladılar.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları spor alanında da göstermiş olduğu başarı ile adından söz ettirdi. 20212022 Okullararası Jimnastik yarışmasında, C.Ü. Vakfı Okulları Özel Mahir Sevim Özduman İlkokulu’ndan müsabakaya katılan öğrenciler Minik B Erkekler ve Minik B Kızlar kategorisinde il birincisi oldu.

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