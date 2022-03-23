Sivas Belediyespor’da 1461 Trabzon mesaisi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sivas Belediyespor, bu hafta deplasmanda 1461 Trabzon ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında 1461 Trabzon ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor, bu karşılaşmaya hazırlanıyor.

Teknik Direktör Yusuf Tokuş ve yardımcıları nezaretinde Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. İdman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas ve şut çalışması ile devam etti. Yeşilbeyazlıların idman çift kale maç ile tamamlandı.

Sivas Belediyespor yarın yapacağı antrenmanla Trabzon maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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