Öldürüp gömdüğü genç kadına evden kaçtı izlenimi vermek istemiş

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öldürüp gömdüğü genç kadına evden kaçtı izlenimi vermek istemiş

İHA

Öldürüp gömdüğü genç kadına evden kaçtı izlenimi vermek istemiş

Sivas’ta kendisinden haber alınamayan kadını öldürdükten sonra maden ocağına gömdüğü ortaya çıkan sanık, cesedi belirli aralıklarla kontrol etmeye gittiğini ve maktule evden kaçmış izlenimi vermek için bavulunu ve çantasını cesedi gömdüğü yere götürerek yaktığını söyledi.
Sivas’ın Gürün ilçesinde geçtiğimiz nisan ayında yaşanan olayda 40 gündür kendisinden haber alınamayan Fatma Öz’ün yakınlarının kayıp başvurusunda bulunması üzerine polis ekipleri tarafından çalışma başlatılmıştı. Çalışmalar neticesinde Öz’ün gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen B.M. tarafından öldürülerek Kavak köyü yakınlarında bulunan eski mermer ocağına gömüldüğü anlaşılmıştı. Tutuklanan B.M., bugün Sivas 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. "Kasten öldürme" suçundan yargılanan B.M., ilk duruşmasına tutuklu bulunduğu Tokat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Sanık B.M., Fatma Öz ile yaklaşık 5 yıl önce tanıştığını, kendisine ilçede ev tuttuğunu söyledi. Öz’ün ihtiyaçlarını karşılamak için bazı zamanlar evine gittiğini söyleyen sanık, bir süre sonra tartıştıkları maktulün kendisinden para istediğini ve vermesi durumunda ilçeyi terk edeceğini söylediğini iddia etti.

“'Bizi mi vuracaksın abi?' dedi’’
Sanık B.M. ifadesinde, “Arkadaşım M.F.A. ile Fatma Öz'ün aralarında bir ilişki olabileceğini düşündüm ve inkâr ederlerse tabancayı görmeleri durumunda korkacaklarını düşündüm. Bu arada arkadaşım M.F.A. tabancayı görünce 'Bizi mi vuracaksın abi?' dedi. Tabancada bir mermi vardı ve onu da namluya sürerek şarjörü çıkarttım. Tabancanın boş olduğunu göstererek onları vurmak gibi bir niyetim olmadığını söyledim. Bu sırada M.F.A.'ya Fatma'yı götürmesini söyledim. Fatma bize hakaret ederek gitmek istemediğini söyledi. Aşağı doğru yürümeye başladı ve sakinleştirmek için peşinden gittim. Bu sırada belimdeki tabancanın düşeceğini düşünerek elime aldım. Fatma yanına gittiğimde elimde bulunan silahı tutarak göğüs kısmına dayadı ve 'beni öldür' diye bağırdı. Bu esnada tabanca ateş aldı’’ dedi.
Paniğe kapıldığını, yaralanan Fatma Öz'ü aracının bagajında hastaneye götürmek istediğini anlatan sanık, maktulün yolda öldüğünü anlayınca bir yere gömdüğünü ve üzerini taşlarla kapattığını ifade etti.

Cesedi belirli aralıklarla kontrol etmiş
Sanık B.M., aralıklarla cesedi kontrol etmeye gittiğini, maktule evden kaçmış izlenimi vermek için ikamet ettiği evden bavulunu ve çantalarını aldığını, bunları cesedi gömdüğü bölgeye götürerek yaktığını söyledi. Öz’ün cep telefonunu da gömdüğü bölgeye attığını anlatan sanık, cinayeti işlediğini polise anlatmayı çok kez düşündüğünü, ancak cesaret edemediğini, daha sonra ise aynı silahla intihar girişiminde bulunduğunu dile getirdi. Cinayeti bilerek ve isteyerek işlemediğini söyleyen sanık B.M., suçsuz olduğunu ileri sürerek beraatını talep etti.
Sanığın tahliye talebini reddeden mahkeme heyeti duruşmayı 12 Mayıs'a erteledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aslan: “Çıraklık eğitimine katılım sayısını artırıyoruz” Sivas’ta Mesleki Eğitim Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Mesleki eğitim alanında yürütülen çalışmaların ele alındığı toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, “Yeni çıraklık sistemi ile birlikte çıraklık eğitimine katılım sayısının her geçen gün artırıyoruz” dedi.
YEREL HABERLER Aslan: “Çıraklık eğitimine katılım sayısını ...
Pehlivan’dan 9 öğrenciye hafızlık belgesi Sivas Müftüsü Remzi Pehlivan; İl Müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarında ve Uluslararası Şehit M. Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesinde hafızlık eğitimini tamamlayan 9 öğrenciye hafızlık belgelerini takdim etti.
YEREL HABERLER Pehlivan’dan 9 öğrenciye hafızlık belgesi Sivas ...
Fatma'yı öldürüp gömen sanık, 2-3 günde bir cesedi kontrole gitmiş
YEREL HABERLER Fatma'yı öldürüp gömen sanık, 2-3 günde bir cesedi ...
Sivas Belediyespor’da 1461 Trabzon mesaisi
YEREL HABERLER Sivas Belediyespor’da 1461 Trabzon mesaisi
CÜ Vakfı okullarından Jimnastikte büyük başarı Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Özel Mahir Sevim Özduman İlkokulu öğrencileri Jimnastik alanında birincilik yakaladılar
YEREL HABERLER CÜ Vakfı okullarından Jimnastikte büyük ...
Helikopter kazasında İsmail Güneş'i arayan muhabir için savcı beraat istedi
YEREL HABERLER Helikopter kazasında İsmail Güneş'i arayan muhabir ...
Av yasağı başlıyor, uymayanlara cezai işlem uygulanacak Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iç sularda 3 ay boyunca uygulanacak olan av yasağının 1 Nisan itibariyle başlayacağını duyurdu
YEREL HABERLER Av yasağı başlıyor, uymayanlara cezai işlem ...
Gürün’de eTwinning projesi başladı Sivas’ın Gürün ilçesinde doğaya saygı ve sevgiyi kazandırmak amacıyla eTwinning projesi düzenlendi
YEREL HABERLER Gürün’de eTwinning projesi başladı Sivas’ın Gürün ...
Bu kuş "Muhsin Başkan ruhun şad olsun" diyor Sivas’ta Japon isimli muhabbet kuşu, "Muhsinler ölmez, vatan bölünmez" ve "Muhsin Başkan ruhun şad olsun" diyor
YEREL HABERLER Bu kuş "Muhsin Başkan ruhun şad olsun" diyor Sivas’ta ...
Köpekten kaçarken otomobilin çarptığı Baran'a validen ziyaret
YEREL HABERLER Köpekten kaçarken otomobilin çarptığı Baran'a validen ...
Köpekten kaçarken otomobil çarpmıştı, Vali ziyaret etti Sivas Valisi Salih Ayhan köpekten kaçarken otomobil çarpması sonucu yaralanan 12 yaşındaki çocuğu evinde ziyaret etti
YEREL HABERLER Köpekten kaçarken otomobil çarpmıştı, Vali ziyaret ...
İçme suyu barajında sevindiren yükselme Sivas’ta içme suyu temininde kullanılan 4 Eylül Barajında yaşanan kuraklık güvenlik seviyesinin altına inmişti, yağan karların erimesi ile su seviyesinin yükselmesi endişenin yerini sevince bıraktı
YEREL HABERLER İçme suyu barajında sevindiren yükselme Sivas’ta içme ...
Mart ayının sonlarında kent yeniden beyaza büründü Sivas’ta etkili olan kar yağışı Mart ayında kenti beyaza bürürken vatandaşlar şaşkınlık yaşadıklarını söyledi
YEREL HABERLER Mart ayının sonlarında kent yeniden beyaza ...
Orman haftası Güründe coşkuyla kutlandı Güründe 21-25 Mart Orman Haftası etkinlikleri büyük bir coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Orman haftası Güründe coşkuyla kutlandı Güründe 21-25 ...
Çiftçilere tohum desteği Sivas’ın Gürün ilçesinde çiftçilere destek vermek amacıyla 180 çiftçiye 1’er ton tohum dağıtıldı
YEREL HABERLER Çiftçilere tohum desteği Sivas’ın Gürün ilçesinde ...
Emniyetten kaçakçılığa geçiş yok Sivas’ta polis ekiplerince yapılan operasyonlarda yüzlerce kaçak sigara ele geçirilirken 2 şahıs hakkında işlem yapıldı
YEREL HABERLER Emniyetten kaçakçılığa geçiş yok Sivas’ta polis ...
“Şehrin Manzarası” konferansı gerçekleştirildi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Edebiyat Fakültesi Fikir Akademisi Topluluğu tarafından “Şehrin Manzarası” adlı konferans gerçekleştirildi.
YEREL HABERLER “Şehrin Manzarası” konferansı gerçekleştirildi Sivas ...
Öğrencilerden müzik ziyafeti Sivas Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri "Şiirlerle Türküler Konseri" düzenledi.
YEREL HABERLER Öğrencilerden müzik ziyafeti Sivas Muzaffer Sarısözen ...
Belediyeden anlamlı klip Sivas Belediyesi tarafından Dünya Su Günü nedeniyle hazırlanan anlamlı klip beğenildi
YEREL HABERLER Belediyeden anlamlı klip Sivas Belediyesi tarafından ...
Başkan, 'Bad yemeği Sivas’ın mı, Tokat’ın mı?' tartışmasına son noktayı koydu Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, katıldığı yemek türetme etkinliğinde yöresel yemek olan mercimekli bad yemeğinin Sivas’a ait olduğunu söyledi
YEREL HABERLER Başkan, 'Bad yemeği Sivas’ın mı, Tokat’ın mı?' ...
Köpekten kaçarken otomobilin çarptığı Baran, taburcu oldu
YEREL HABERLER Köpekten kaçarken otomobilin çarptığı Baran, taburcu ...
Köpekten kaçarken araba çarptı, sevindirici haber bugün geldi Sivas’ta geçtiğimiz haftalarda köpekten kaçarken arabanın çarpması sonucu ağır yaralanıp tedavi altına alınan 13 yaşındaki çocuk taburcu oldu
YEREL HABERLER Köpekten kaçarken araba çarptı, sevindirici haber ...
Protokol bu kez yemek pişirmek için kolları sıvadı Vali başta olmak üzere şehrin önde gelenleri, “Gıdanı koru sofrana sahip çık” sloganı ile tezgaha geçip yemek hazırlamadaki marifetlerini sergilediler
YEREL HABERLER Protokol bu kez yemek pişirmek için kolları ...
4 ülke tek amaç, "su hayattır" dediler Sivas Lisesi toplamda 4 ülkenin katılım sağladığı "Su Hayattır-Water is Life’’ Etwinning projesi kapsamında Dünya Su Günü’nü kutladı
YEREL HABERLER 4 ülke tek amaç, "su hayattır" dediler Sivas Lisesi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.