Başkan Eken; “Hollanda’da ki yatırımcıları çok önemsiyoruz’’ STSO Başkanı Mustafa Eken; “Tüm yatırımcılarımıza her zaman kapımız açık’’

STSO Başkanı Mustafa Eken Hollanda Büyükelçiliğinin ziyareti kapsamında düzenlenen toplantıda; “Hollanda’da ki yatırımcıları çok önemsiyoruz. Tüm yatırımcılarımıza her zaman kapımız açık’’ dedi.

Hollanda Büyükelçiliği ve Türk Hollanda Dostluk Derneği'nin Sivas ziyaretleri kapsamında Sivas Ticaret ve Sanayi Odasında “Tarım Sektörü Paydaş Toplantısı” düzenlendi. Toplantıya Vali Salih Ayhan, Belediye Başkan V. Turan Topgül, Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken, Hollanda Ankara Büyükelçilik Müsteşarı Erik Weststrate, Büyükelçilik Tarım Müşaviri Maarten Wegen, Büyükelçilik Tarım Danışmanı Uğur Işın ve TürkiyeHollanda Dostluk Derneği Başkanı Edip Aktaş, Tokat TSO Başkanı Ali Çelik, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, STSO Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri, iş insanları ile tarım sektörü temsilcileri katıldı.



“Sivas tarım ve hayvancılıkta öncü bir şehir’’

Vali Salih Ayhan programda yaptığı açıklamada, “İlimizde sizleri misafir etmekten duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum. TürkHollanda Dostluk Derneğinin iki ülke arasında kültürel ve ekonomik ilişkiler başta olmak üzere birçok alanda örnek işbirliği var. Hollanda denildiği zaman akla tarım geliyor. İlimizde tarım ve hayvancılık alanlarında yapılan çalışmalar, kurulabilecek işbirlikleri üzerinde de değerlendirme yapma fırsatımız olacak. Sivas çok geniş bir coğrafyaya sahip. Ürün çeşitliliği ve hayvan varlığı açısından ülkemizin tarım ve hayvancılık alanında öncü şehirlerinden biri. Yeterli mi? Değil. İnşallah bunu çok daha artıracak örnek çalışmalarımız var” dedi.



“Tüm yatırımcılara kapımız açık’’

Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken, “Tarımla ilgili bütün paydaşlar burada. Sayın büyükelçimizin yapmış olduğu bu ziyaretin amacı da Amasya, Tokat ve Sivas ilindeki yapılacak yatırımlar ve proje ortaklığıdır. Tokat ve Amasya çok kıymetli iki ilimiz. Sivas’ta yüzölçümü bakımından Türkiye’nin en büyük ikinci ili. Bu üç ilden tarım anlamında çok büyük şeyler çıkacağına inanıyoruz. Valiliğimiz bu anlamda çok büyük işlere imza attı. Belediyemiz yine öyle. Sivas tarım alanında Türkiye’de ilk 10 ilden birisi oldu. Amacımız; Türkiye’de tarımın en önemli olduğu bir dönemde Sivas tarımının da daha önemli bir yere gelmesi için de hepimiz seferberlik yaptık, seferberiz, çalışıyoruz. Bu ziyareti çok önemsiyoruz, Hollanda’yı çok önemsiyoruz, Hollanda’da ki yatırımcıları çok önemsiyoruz. Tüm yatırımcılarımıza Ticaret ve Sanayi Odası olarak her zaman kapımız açık. Onlarla fikir birliği, işbirliği, ortaklık, her projeye varız” şeklinde konuştu.



“Sivas bize kollarını açtı’’

Hollanda Ankara Büyükelçilik Müsteşarı Erik Weststrate ise Sivas’ta güzel ağırlandıklarını ifade ederek, “Bugün Hollanda heyeti olarak Sivas’a geldik. Elçiliğimizde birçok bölüm var. Ama en önemli bölümlerden bir tanesi tarım ve hayvancılık bölümümüz. Buraya gelmemizin sebebi de burayı tanımak, burada ne imkânlar var, ne potansiyel var, işbirliği için ne görüyoruz, yatırımcılarımıza ne anlatabiliriz onun için geldik. Burada olmaktan çok mutluyuz. Ev sahipliği yaptığınız için sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Sivas ili bize kollarını, kucağını açtığı için çok çok teşekkür ediyoruz” dedi.

