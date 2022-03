BBP'li Polat: Muhsin Yazıcıoğlu'nu Türkiye Cumhuriyeti arıyor ve özlüyor

Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA) BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Sivas İl Başkanı Ahmet Polat, 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, içerisinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden genel başkanları Muhsin Yazıcıoğlu'na özlemlerinin hiç dinmediğini söyledi. Polat, "Bugün 13'üncü seneyi devriyesini yaşıyoruz. Hasret ve özlemle arıyoruz. Sadece biz Alperenler ve Büyük Birlik Partililer değil onu Türkiye Cumhuriyeti arıyor ve özlüyor " dedi. Polat, olayla ilgili açılan davanın da bir an önce sonuçlanmasını beklediklerini vurguladı.

BBP Sivas İl Başkanı Ahmet Polat, 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde içerisinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu 5 yol arkadaşıyla birlikte hayatını kaybeden merhum genel başkanları Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Olayın ardından 13 yıl geçmesine rağmen acılarının her zaman taze olduğunu söyleyen Polat, mahkeme sürecini takip ettiklerini, olayın bir suikast olduğuna inandıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Helikopter havadayken Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla düşürmüşlerdir. Türbülans oluşturmuşlardır. Biz o zamanlar şehit liderimizin helikopterine hava araçları ve jetler tarafından müdahale olduğunu söylediğimizde kimse bize inanmadı. Ama bu hainleri 15 Temmuz'da bu millet gördü. Sarayı, TBMM'yi, Gölbaşı'ndaki özel harekatı bombalayarak birçok insanımızın şehit olmasına sebep oldular. Muhsin Yazıcıoğlu, Türkiye ve İslam coğrafyası ile ilgili düşünceleri, fikirleri ve idealleri olan bir insandır. Bir misyon adamıydı. Diriliş isteyen bir insandı. 21'inci yüzyılın Alpereniydi. Ilımlı İslam projesine, Büyük Orta Doğu projesine, İsrail'in bölgedeki hakimiyetinin güçlenmesine, Türkiye'nin güneyinde bir Kürt devleti kurulmasına, Türkiye'nin eyaletlere bölünmesine, küresel emperyalistlerin plan ve projelerine karşı çıkan ve onların oyununu bozan bir liderdi. Yüzde yüz yerli ve milli bir liderdi. Anadolu çocuğuydu. O yüzden de Muhsin Yazıcıoğlu'nun Türk İslam coğrafyasıyla ve ülkemizin geleceğiyle ilgili devletimizin bekası, vatanımızın bütünlüğü ve milletimiz birlik ve beraberliğiyle alakalı fikir ve düşünceleri başta ABD olmak üzere İngiltere, İsrail tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içerisinde bulunan devşirilmiş FETÖ unsurları tarafından helikopteri düşürülerek şehit edilmiştir"

'BİZ DEVLETTEN VE YETKİLERDEN ADALET BEKLİYORUZ'

"Biz devletten ve yetkilerden adalet bekliyoruz. 13 yıldır adalet mücadelemizi sürdürüyoruz. Bundan sonra da sonuna kadar adalet arayışımızı hukuk zemininde kalarak sürdüreceğiz" diyen Polat, şöyle konuştu:

"Bir memleket adaletle yükselir ve zulümle batar. Geciken adaletse adalet değildir. Çok şey istemiyoruz, sadece katiller bulunsun ve hesap sorulsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Bizim de adalete olan inancımız sonsuz ve inşallah er ya da geç hukukun gereğini yerine getireceğine ve katillerin bulunup hesap sorulacağına inanıyoruz. Ama son dönemde arama kurtarma faaliyetlerini azamete uğratan, bilgi kirliliği yaparak Muhsin Yazıcıoğlu'nun kurtulduğunu söyleyip, diğer taraftan başta şehit liderimiz ve diğer şehitlerimizi aramaya giden FETÖ unsurları, helikopterdeki cihazları sökerek suç delillerini ortadan kaldırdılar. Şu anda Kahramanmaraş'ta devam eden dava, ana dava dosyası değil tali bir dosyadır. Düşünün ki bir insan cinayet işliyor ama cinayeti çözecek insanlar katili bulmuyor ve katile gözcülük yapan insanla uğraşıyor. Buradan Cumhurbaşkanımıza, Adalet Bakanımıza ve yargıya sesleniyoruz. Ana dava dosyası açılsın. 132'ye yakın sanık var. Sanıklar, ihmali oluşturanlar ve görevi kötüye kullanarak suç işleyenler bir an önce bulunsun ve cezalandırılsın istiyoruz"

'HÜZÜNLE ÖZLÜYORUZ VE ANIYORUZ'

Partililer olarak Muhsin Yazıcıoğlu'nu özlediklerini belirten Polat, "Sadece biz Alperenler ve Büyük Birlik Partililer değil Türkiye Cumhuriyeti arıyor ve özlüyor. Şehadetinden sonra dönemin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal, 'Türkiye Büyük Millet Meclisi sigortasını kaybetmiştir' demiştir. Gerçekten Muhsin Başkan, TBMM'de duruşuyla Türkiye'nin iç ve dış meseleleriyle ilgili bir denge insanıydı. Biz birçok konuyla ilgili tavırlarımızı Muhsin Başkan'a bakarak, onun tavrına göre tavır sergiliyorduk. O, İslam coğrafyası, Alperenler, Türk milliyetçileri, ülkücüler ve özellikle Sivas için büyük bir kayıptır. Ben şehit liderimiz ve diğer şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne ARSLAN

