13 yıldır her cuma aynı geleneği sürdürüyorlar Muhsin Yazıcıoğlu’nun klibinden esinlenerek kurulan dernek, her cuma günü vatandaşlara sıcak yemek ikram ediyor

Sivas’ta Muhsin Yazıcıoğlu’nun Deniz Yıldızları klibinden esinlenerek, defnedildiği gün kurulan dernekte her cuma günü vatandaşlara sıcak yemek ikram ediliyor.

Sivas’ta 2009 yılında, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun defnedildiği gün kurulan Deniz Yıldızları Kültür Eğitim Sanat ve Dayanışma Derneği, kurulduğu günden bu yana Yazıcıoğlu'nun ruhu için hayır işleri yürütüyor. Muhsin Yazıcıoğlu’nun Deniz Yıldızları klibinden esinlenilerek kurulan derneğin tüm üyeleri gönüllülerden oluşuyor. Hiçbir kurum, kuruluş ve siyasi partilerden destek almayan Deniz Yıldızları Derneği, yardımseverlerin katkılarıyla çalışmalarını yürütüyor. Öte yandan dernek 13 yıldır her cuma günü namaz sonrası vatandaşlara sıcak yemek ikramında bulunuluyor.



“Dernek, sağ duyuyu temsil etmektedir’’

Deniz Yıldızları Derneği Kurucu Başkanı Nurhan Erdoğan, “Dernek, Muhsin Yazıcıoğlu’nun Deniz Yıldızları klibinden esinlenerek kurulmuş bir dernektir. Sağ duyuyu temsil etmektedir. Burada dikkat çekmemiz gereken önemli husus, derneğin kuruluşu, tarihi ve saati itibariyle Muhsin Yazıcıoğlu’nun kabre konduğu saat ve tarih ile aynıdır. Deniz Yıldızları Derneği siyasi partiler üstü bir dernektir. O gün 31 Mart tarihinde Türkiye'nin her tarafında bütün insanların görüş, mezhep farkı gözetmeksizin Muhsin Yazıcıoğlu’nun adı altında birleşmesini temsil etmektedir’’ dedi.



“Arkamızda hiçbir güç yok’’

Erdoğan, “Her cuma en az 500 kişilik sıcak yemek ikram ediyoruz. Bu yemeği ikram ederken de prensibimiz dahilinde hiçbir kurum ve kuruluştan maddi destek kabul etmedik. Sivas halkının o değerli hemşehrilerimizin gönlünden kopan katkılarıyla bu faaliyetimiz yürümekte. Arkamızda hiçbir güç yok, yalnızca ve yalnızca samimi Sivas halkının gönlünden kopan kendi arzu ve isteğiyle yaptığı bağışlarla devam ettiriyoruz. Ayrıca Ramazan aylarında 30 gün iftar veriyoruz. Öğrencilerin ihtiyaçları neyse o ihtiyaçlar doğrultusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz’’ şeklinde konuştu.

