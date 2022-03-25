Resim sergisi açtılar Sivas Abdulhamid Han Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci ve öğretmenleri karakalem, yağlı boya ve özgün eserlerden oluşan çalışmalarını sergiledi.

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Sivas Abdulhamid Han Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, resim sergisi açtı. Okul salonunda düzenlenen serginin açılışına İl Milli Eğitim Şube Müdürü Bekir Dal, Okul Müdürü Bilal Polat, bölgedeki okulların müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Açılış kurdelesini okul müdürleri ile birlikte kesen Şube Müdürü Dal, sergiyi gezerek, öğretmen ve öğrencilerin çalışmalarını inceledi.

Dal, sergide eserleri bulunan öğretmenler Şule Tunç Topkaya ve Müyesser Şengül ile öğrenciler Ahmet Baha Şimşek ve Halit Sarıin'i tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

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