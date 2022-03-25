Değerlendirme toplantısı yapıldı Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan; "Temel Eğitimde 10 Bin Okul" ve "Temel Eğitimde Çevre Dostu 1000 Okul" projeleri doğrultusunda Sivas'ta yürütülmesi planlanan çalışmalar değerlendirme toplantısında masaya yatırıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Temel Eğitimde 10 Bin Okul" ve "Temel Eğitimde Çevre Dostu 1000 Okul" projeleri doğrultusunda Sivas'ta yürütülen ve gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar değerlendirme toplantısında ele alındı. İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Hülya Bozbıyık ve Resul Çatal başkanlığında müdürlüğün toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya rehberlik öğretmenleri katıldı. Toplantıda; aile eğitimlerinin artırılmasına, öğretmen, veli ve öğrencilere yönelik teknoloji bağımlılığı konusunda alanında uzman kişilerce eğitimler verilmesine, belirlenen konu başlıkları ile ilgili müdürlükçe yürütülen projelerin öncelikle bu okullar doğrultusunda yürütülmesine, örnek çalışmaların daha sonraki toplantılarda paylaşılmasına, okul dışı öğrenme ortamları ve okullarda demokrasi kültürünün geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin bu okullarda uygulanmasına karar verildi.

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