Atletizm yarışları beğeni topladı

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Sivas’ta 100 sporcunun katıldığı okullar arası atletizm yarışları izleyenlerden tam not aldı. Yarışlar sonunda dereceye girenlere ödül verildi.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Atletizm İl Temsilciliği’nin organizesinde “Okullar arası yıldızlar atletizm il birinciliği” yarışları düzenlendi. 4 Eylül Spor Vadisi Atletizm Stadyumunda düzenlenen heyecan dolu yarışlara 7 okuldan 100 sporcu katıldı. 2 gün süren yarışlarda sporcular farklı kategorilerde kıyasıya mücadele etti.

Sporcuların il birinciliği yarışlarındaki performansları ise izleyenlerden tam not aldı. Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları ve başarı belgeleri takdim edildi.

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